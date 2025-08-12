Футбол
12 августа, 22:01

Шилов — о матче со «Спартаком»: «Зенит» выложится на сто процентов»

Роман Кольцов
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Вадим Шилов прокомментировал предстоящий матч со «Спартаком» в 5-м туре РПЛ.

— Впереди матч со «Спартаком». Победа над «Рубином» исправит пессимистичный вектор? И чего вы ждете от матча?

— Да, выиграли и прервали серию неудачную. Думаю, будет хороший матч со «Спартаком», и «Зенит» выложится на сто процентов.

— «Зенит» — фаворит?

— Сто процентов.

17-летний хавбек деюбютировал за основную команду сине-бело-голубых в матче FONBET Кубка России против «Рубина» (3:0). Он заработал пенальти и забил гол.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 16 августа на «Лукойл Арене». Начало встречи — 17.30 по московскому времени.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

