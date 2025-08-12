ЦСКА согласовал трехлетний контракт с Жоао Виктором. Футболист может перейти за 4,5 миллиона евро

Как стало известно «СЭ», ЦСКА ведет переговоры по трансферу защитника «Васко да Гама» Жоао Виктора за 4,5 миллиона евро. При этом с защитником согласован трехлетний контракт. В ближайшее время сделка может быть закрыта.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего защитника в 5 миллионов евро.