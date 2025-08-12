Футбол
12 августа, 23:48

ЦСКА согласовал трехлетний контракт с Жоао Виктором. Футболист может перейти за 4,5 миллиона евро

Микеле Антонов
Корреспондент

Как стало известно «СЭ», ЦСКА ведет переговоры по трансферу защитника «Васко да Гама» Жоао Виктора за 4,5 миллиона евро. При этом с защитником согласован трехлетний контракт. В ближайшее время сделка может быть закрыта.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего защитника в 5 миллионов евро.

Футбол
ФК Васко да Гама
ФК ЦСКА (Москва)
Жоао Виктор (ЦСКА)
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Den211

    причем даже если бы взяли, у Зенита он бы сидел на лавке, а в Спартаке через пару матчей сказали что купили очередное дерево.

    13.08.2025

  • Хомзе

    странные люди… ТМ - 5, а купили за 4,5…. и Спартак и Зенит сторговались бы минимум на 8 )))

    13.08.2025

    • Шилов — о матче со «Спартаком»: «Зенит» выложится на сто процентов»

    В махачкалинском «Динамо» заявили, что клуб не публиковал оскорбительное видео в адрес Дзюбы
