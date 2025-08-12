Роша обратился к болельщикам ЦСКА: «Станьте чемпионами в этом году, хорошо?»

Защитник Виллиан Роша обратился к болельщикам ЦСКА после новости о переходе в «Аль-Джазиру».

Ролик с речью 30-летнего бразильца был опубликован в официальном Telegram-канале армейцев.

«Привет, болельщики ЦСКА. Я прощаюсь с вами. Я хотел сказать вам огромное спасибо. Поблагодарить за все, что мы пережили. Три года — огромная радость. Три титула завоевано. К сожалению, немного не хватило нам, чтобы выиграть чемпионат. Хотел бы поблагодарить одноклубников за теплоту. Когда я приехал, все приняли меня очень тепло. Хотел бы поблагодарить клуб, прекрасный клуб, даже слов нет. Клуб всегда был рядом, делал все, чтобы я чувствовал себя как дома, чтобы чувствовал себя счастливым. Хотел поблагодарить за все, спасибо огромное. И станьте чемпионами в этом году. Я буду среди болельщиков, буду поддерживать вас. Хорошо? Обнимаю вас крепко, я с вами», — сказал футболист.

Роша выступал за армейцев с сентября 2022 года. За это время на его счету 107 матчей, в которых он забил 7 голов и отдал 9 результативных передач. В составе красно-синих он дважды становился обладателем Кубка России (в 2023 и 2025 годах), а также Суперкубка страны.