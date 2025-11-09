«Балтика» — «Краснодар»: видео голов матча РПЛ

«Балтика» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 15-го тура РПЛ — 1:1.

Забитыми мячами отличились Эдуард Сперцян и Брайан Хиль.

3-я минута: Эдуард Сперцян — 0:1

6-я минута: Брайан Хиль — 1:1

«Краснодар» набрал 33 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» с 28 баллами сохраняет пятую позицию.