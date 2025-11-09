Футбол
9 ноября, 21:49

«Балтика» — «Краснодар»: видео голов матча РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент

«Балтика» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 15-го тура РПЛ — 1:1.

Забитыми мячами отличились Эдуард Сперцян и Брайан Хиль.

3-я минута: Эдуард Сперцян — 0:1

6-я минута: Брайан Хиль — 1:1

«Краснодар» набрал 33 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» с 28 баллами сохраняет пятую позицию.

«Балтика» — «Краснодар»: команды обменялись голами в первые 6 минут! Онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.
09 ноября, 19:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
1:1
Краснодар
РПЛ
ФК Балтика
ФК Краснодар
КДК дисквалифицировал главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова на два матча
КДК оштрафовал «Спартак» на 20 тысяч рублей за отсутствие Станковича на пресс-конференции
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ, результаты 15-го тура: «Спартак» победил «Ахмат», ничья «Балтики» и «Краснодара» и другие матчи

Губерниев о перепалке Станковича с журналистом: «Деян совсем не держит удар. Он делает все, чтобы его побыстрее уволили»
