Российская команда выиграла турнир по зимнему футболу в Китае

Российская команда «Урса» стала победителем турнира по зимнему футболу среди команд, представлявших государства — члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Об этом сообщается в Telegram-канале генерального консульства РФ в городе Харбин.

Соревнования проходили в Харбине с 26 по 30 января. В них принимали участие две команды из Приморья, в том числе «Урса», которая стала победителем турнира.

Также в турнире участвовали команды Китая, Киргизии, Узбекистана и Азербайджана.