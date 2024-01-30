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Сегодня, 17:30

Российская команда выиграла турнир по зимнему футболу в Китае

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская команда «Урса» стала победителем турнира по зимнему футболу среди команд, представлявших государства — члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Об этом сообщается в Telegram-канале генерального консульства РФ в городе Харбин.

Соревнования проходили в Харбине с 26 по 30 января. В них принимали участие две команды из Приморья, в том числе «Урса», которая стала победителем турнира.

Также в турнире участвовали команды Китая, Киргизии, Узбекистана и Азербайджана.

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4
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5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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