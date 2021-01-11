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Названы самые дорогие футболисты мира до 21 года

12:24
Жоау Феликс. Фото AFP
Жоау Феликс. Фото AFP
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Портал Transfermarkt.com опубликовал символическую сборную самых дорогих футболистов мира до 21 года.

Нападающие дортмундской «Борусиии» Эрлин Холанн и Джейдон Санчо, а также форвард «Атлетико» Жоау Феликс возглавили данный список. Каждый из футболистов стоит 100 миллионов евро.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («Милан», 60 млн евро).

Защитники: Рис Джеймс («Челси», 35 млн), Маттейс де Лигт («Ювентус», 75 млн), Алессандро Бастони («Интер», 50 млн), Альфонсо Дэйвис («Бавария», 80 млн).

Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Ренн», 60 млн), Фил Фоуден («Манчестер Сити», 60 млн), Жоау Феликс («Атлетико», 100 млн).

Нападающие: Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд, 100 млн), Ансу Фати («Барселона», 80 млн), Эрлинг Холанн («Боруссия» Дортмунд, 100 млн).

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