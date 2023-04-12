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Губерниев: «Геркус бредит. Зачем обижать блестящее поколение футболистов?»

Алина Савинова
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Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова бывшего президента «Локомотива» Ильи Геркуса о том, что лучшие российские игроки в 90-е годы играли во вторых лигах европейских чемпионатов и не принесли никакой пользы отечественному футболу.

«Геркус бредит и врет. Может, он что-то перепутал? Может, мы с ним смотрели разный футбол? Зачем обижать блестящее поколение футболистов? Не все, конечно, играли в топ клубах. Но, например, когда играл Канчельскис, группа «Status Quo» спела в гимне «Манчестер Юнайтед»: «Робсон, Канчельскис и Гигз». «Это так, к слову» Да, у Мостового с Карпиным не получилось в условной «Барселоне», но ведь памятники людям просто так не ставят и «Царями» не называют. Геркус из-за того, что его везде выгнали, немного эпатирует, чтобы его обсуждали. Он в целом мужик толковый, но сейчас сказал откровенную глупость. Приходится делать подобные вещи, чтобы обратить на себя внимание», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

Геркус с 2008 по 2011 годы работал в «Зените», занимая должности сначала заместителя главы финансового отдела, а затем — заместителя председателя правления. С 2016 по 2018-ый специалист был президентом «Локомотива», а с августа 2022 года по февраль 2023-го работал на аналогичной должности в «Торпедо».

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-gerkus-bredit-i-vryot-zachem-obizhat-blestyashee-pokolenie-futbolistov-242818/
Дмитрий Губерниев
Илья Геркус
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