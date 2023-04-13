«Тосно» объявил о своем возрождении

«Тосно» выставит команды для участия в турнирах Ленинградской области и Северо-Западного федерального округа, сообщает пресс-служба клуба.

В конце мая 2018 года клуб не прошел лицензирование в ФНЛ и позже прекратил свое существование.

«При поддержке администрации Тосненского района и муниципального образования Тосненского городского поселения, благодаря взаимодействию руководства ФК «Тосно» и МКУ СДЦ «Атлант», были достигнуты соглашения, при которых все детско-юношеские команды, мужская и команда ветеранов будут выступать во всех официальных соревнованиях, проводимых под эгидой Российского футбольного союза под единым названием, а также использовать бренд «ФК Тосно».

В сезоне-2023 все наши команды без исключения примут участие в чемпионате, первенстве и Кубке Ленинградской области по футболу. А мужская команда дополнительно примет участие в Кубке регионов, чемпионате и Кубке СЗФО», - написано в сообщении клуба.

В сезоне-2017/18 «Тосно» выиграл Кубок России.