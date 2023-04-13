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Сегодня, 11:40

«Тосно» объявил о своем возрождении

Виталий Косик
Корреспондент
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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Тосно» выставит команды для участия в турнирах Ленинградской области и Северо-Западного федерального округа, сообщает пресс-служба клуба.

В конце мая 2018 года клуб не прошел лицензирование в ФНЛ и позже прекратил свое существование.

«При поддержке администрации Тосненского района и муниципального образования Тосненского городского поселения, благодаря взаимодействию руководства ФК «Тосно» и МКУ СДЦ «Атлант», были достигнуты соглашения, при которых все детско-юношеские команды, мужская и команда ветеранов будут выступать во всех официальных соревнованиях, проводимых под эгидой Российского футбольного союза под единым названием, а также использовать бренд «ФК Тосно».

В сезоне-2023 все наши команды без исключения примут участие в чемпионате, первенстве и Кубке Ленинградской области по футболу. А мужская команда дополнительно примет участие в Кубке регионов, чемпионате и Кубке СЗФО», - написано в сообщении клуба.

В сезоне-2017/18 «Тосно» выиграл Кубок России.

Футбол
ФК Тосно
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
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 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
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 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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Кр. Советов – Химки
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