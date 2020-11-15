Шевченко сообщил, что Зинченко получил травму в матче с Германией
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко травмировался в матче Лиги наций против команды Германии (1:3), сообщил главный тренер украинцев Андрей Шевченко.
«Ошибки имели место, — цитирует специалиста сайт украинской ассоциации футбола (УАФ). — Однако Зинченко в начале матча получил травму, было заметно, что он играет с определенными ограничениями. У него были интересные моменты в плане креатива. Мы играли с очень хорошей командой. Немцы также ошибались. Из этого и состоит футбол. Просто мы были наказаны за свои ошибки, а свои моменты не реализовали».
Зинченко вышел в стартовом составе своей команды. На 86-й минуте он был заменен.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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