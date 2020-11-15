Шевченко сообщил, что Зинченко получил травму в матче с Германией

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко травмировался в матче Лиги наций против команды Германии (1:3), сообщил главный тренер украинцев Андрей Шевченко.

«Ошибки имели место, — цитирует специалиста сайт украинской ассоциации футбола (УАФ). — Однако Зинченко в начале матча получил травму, было заметно, что он играет с определенными ограничениями. У него были интересные моменты в плане креатива. Мы играли с очень хорошей командой. Немцы также ошибались. Из этого и состоит футбол. Просто мы были наказаны за свои ошибки, а свои моменты не реализовали».

Зинченко вышел в стартовом составе своей команды. На 86-й минуте он был заменен.