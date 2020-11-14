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Португалия — Франция: прямая трансляция матча

20:45
Сборная Португалии сыграет против Франции. Фото twitter.com/equipedefrance
Сборная Португалии сыграет против Франции. Фото twitter.com/equipedefrance
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В субботу, 14 ноября, состоится матч группового турнира Лиги наций, в котором сборная Португалии на своем поле примет Францию. Начало матча — в 22.45 по московскому времени.

Обе команды лидируют в группе 3 лиги А, набрав в 4 матчах по 10 очков. В первой очной встрече на турнире сборные сыграли вничью 0:0.

Следить за матчем Португалия — Франция вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча Португалия — Франция

Португалия — Франция

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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