Португалия — Франция: прямая трансляция матча
В субботу, 14 ноября, состоится матч группового турнира Лиги наций, в котором сборная Португалии на своем поле примет Францию. Начало матча — в 22.45 по московскому времени.
Обе команды лидируют в группе 3 лиги А, набрав в 4 матчах по 10 очков. В первой очной встрече на турнире сборные сыграли вничью 0:0.
Следить за матчем Португалия — Франция вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча Португалия — Франция
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.