Криштиану Роналду заявил, что победа в Лиге наций принадлежит всей Португалии

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду - о победе в Лиге наций. В финале португальцы обыграли сборную Голландии (1:0).

- Какие эмоции? Много счастья! Все отлично, я очень рад. Выиграть этот трофей здесь, в Португалии, на глазах у португальского народа - это большая честь для меня, - цитирует Роналду официальный сайт УЕФА. - Я счастлив, что мы победили здесь. Народ Португалии заслуживает этого. Люди поддерживали нас с самого начала в обоих матчах - и против Швейцарии, и сегодня. Этот трофей для всех них. Он принадлежит не сборной, но всей Португалии. Сборная будет существовать и дальше - что с Криштиану, что без. У команды большой потенциал. Есть молодые игроки, которые с годами повзрослеют и станут лучше. Я хочу участвовать в этом проекте, потому что чувствую себя хорошо. Чувствую, что могу помочь сборной. Как я уже сказал, у этой сборной есть потенциал, чтобы расти дальше и завоевывать новые трофеи.