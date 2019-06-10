Криштиану Роналду: "Заслуживаю ли я "Золотой мяч"? Это решать не мне"

Нападающий "Ювентуса"​ и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о возможной номинации на "Золотой мяч".

– Я выиграл три трофея и был в порядке, как и всегда, – цитирует Роналду AS. Не было сезона, в котором я бы играл плохо, и этот год не стал исключением. Цифры за последние 16 лет говорят сами за себя, что я еще могу сделать?

Заслуживаю ли я "Золотой мяч"? Я не знаю, это решать тем, кто оценивает мою работу. Я не буду оценивать себя.

В сезоне 2018/19 Криштиану Роналду провел 47 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 13 результативных передач. В этом году 34-летний форвард стал победителем чемпионата Италии, обладателем Суперкубка Италии и победителем Лиги наций​ в составе национальной сборной.