Классон: «Швеция очень старалась, но этого оказалось мало»

Полузащитник сборной Швеции Виктор Классон после поражения от Франции в Лиге наций (2:4) отметил, что стараний шведов оказалось недостаточно. Шведы заняли последнее место в группе и выбыли в Лигу наций B.

— Начиналось все хорошо. Французы создали не так уж и много опасных моментов, — цитирует пресс-служба УЕФА Классона. — Но это классная команда, и те моменты, что у нее были, она реализовала. Соперник был смертельно опасен в штрафной, особенно при контратаках.

Французы сравняли счет слишком быстро. Было чувство, что мы контролируем ситуацию, но затем счет стал 1:1, а после и 1:2. Мы очень старались, но этого оказалось мало. Мы знали, что Португалия уже победила 3:2, и нам нужно сравнять счет, чтобы обойти хорватов. В концовке мы выложились по максимуму. Мы были близки к успеху, но в итоге пропустили сами. Казалось, что французы вот-вот дрогнут... Жаль, ведь счет мог стать 3:3.