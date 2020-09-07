Италия на выезде обыграла Голландию в Лиге наций

Сборная Италии обыграла сборную Голландии (1:0) в матче второго тура первой группы дивизиона А Лиги наций.

Единственный мяч на 45-й минуте забил Николо Барелла. Итальянцы набрали четыре очка и лидируют в группе. У голландцев три очка и вторая позиция.

Лига наций А

Группа 1

2-й тур

Голландия — Италия — 0:1 (0:1)

Гол: Барелла, 45+1.

Голландия: Силлессен, ван Дейк, Фелтман, Аке (Л.де Йонг, 82), Хатебур (Дюмфрис, 70), Вайналдум, де Рон, ван де Бек (Бергвайн, 57), Ф.де Йонг, Депай, Промес.

Италия: Доннарумма, Кьеллини, Бонуччи, Д`Амброзио, Жоржинью, Спинаццола, Барелла, Локателли (Кристанте, 81), Дзаньоло (Кин, 42), Иммобиле, Инсинье (Кьеза, 90).

Предупреждения: Д`Амброзио, 23. Фелтман, 69. Кристанте, 84. Вайналдум, 84. Кьеллини, 88. Депай, 90+5.

Судья: Брих (Германия).

7 сентября. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена