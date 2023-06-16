Булыкин считает, что испанцам будет тяжело с Хорватией в финале Лиги наций

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от финала Лиги наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) между сборными Хорватии и Испании.

«Думаю, что испанцы будут фаворитами. Но Хорватия — это рабочая лошадка, которая добивается результата, бьется до конца, даже несмотря на то, что там возрастные футболисты. Они делают максимум, и психологии, и опыта у этой команды много. Хорваты всегда представляют собой грозную силу, и здесь испанцам будет очень тяжело. Конечно, я бы испанцев назначил маленькими фаворитами, но не факт, что они победят», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

В финале Лиги наций сборная Испании сыграет со сборной Хорватии. Италия встретится с Нидерландами в матче за третье место. Оба матча пройдут 18 июня.