Месси восстановился от травмы задней поверхности бедра

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вернулся к тренировкам в общей группе после травмы задней поверхности бедра, сообщает Daily Mail.

По информации источника, во вторник, 2 апреля, 36-летний аргентинец был замечен на утренней тренировке команды в преддверии матча 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Монтерреем». Игра состоится 4 апреля.

Из-за повреждения Месси не смог принять участие в трех последних матчах «Интер Майами» в MLS, а также пропустил товарищеские игры сборной Аргентины с Сальвадором (3:0) и Коста-Рикой (3:1).

В нынешнем сезоне Месси отыграл 5 матчей за «Интер Майами», забил 5 голов и отдал 2 результативных передачи.