Футбол
МЛС (MLS)
Новости
Таблицы Календарь Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 02:32

Кьеллини ответил на вопрос, кто лучше: Роналду или Месси

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Джорджо Кьеллини.
Фото USA Today Sports

Бывший защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини рассказал, кого считает лучшими одноклубниками за карьеру.

«Лучшими игроками, с которыми я играл в одной команде, были, без сомнения, Буффон и Криштиану Роналду. Буффон — лучший вратарь в истории футбола, Криштиану — один из двух, трех, четырех или пяти лучших в истории спорта. Он, несомненно, на футбольном Олимпе.

Лучшими, с кем я встречался на поле, были Месси и сам Криштиану Роналду. Многие здесь меня спрашивают: «Кто лучше, Месси или Роналду?», примерно так же, как они сравнивают Леброна Джеймса и Майкла Джордана. Я не рассматриваю это как спор, они оба топ. Конечно, мне ближе Криштиану, так как я поиграл с ним, но они оба настолько хороши, что не может быть один лучше, а другой хуже», — приводит официальный сайт ФИФА слова Кьеллини.

Джанлуиджи Буффон
Джорджо Кьеллини
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Ювентус
2
0
Читайте также
Матчи Лиги чемпионов в России могут стать платными
Кейт Миддлтон диагностировали онкологию
Атака БПЛА на Татарстан: что известно о происшествии
Аршавин теперь забивает за «Спартак». Сын экс-игрока «Зенита» и Юлии Барановской родился после скандального развода родителей и не видел папу больше пяти лет
В многоквартирном доме в Москве сорвался лифт с девушкой и ее собакой
Перекрыт канал поставки взрывчатки с Украины через ЕС под видом церковной утвари
Популярное видео
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
«Жирона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Гранада» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси восстановился после травмы задней поверхности бедра

Кьеллини: «Играть 3 года с Роналду было привилегией»
Новости
RSS RSS
Все новости