Кьеллини ответил на вопрос, кто лучше: Роналду или Месси

Бывший защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини рассказал, кого считает лучшими одноклубниками за карьеру.

«Лучшими игроками, с которыми я играл в одной команде, были, без сомнения, Буффон и Криштиану Роналду. Буффон — лучший вратарь в истории футбола, Криштиану — один из двух, трех, четырех или пяти лучших в истории спорта. Он, несомненно, на футбольном Олимпе.

Лучшими, с кем я встречался на поле, были Месси и сам Криштиану Роналду. Многие здесь меня спрашивают: «Кто лучше, Месси или Роналду?», примерно так же, как они сравнивают Леброна Джеймса и Майкла Джордана. Я не рассматриваю это как спор, они оба топ. Конечно, мне ближе Криштиану, так как я поиграл с ним, но они оба настолько хороши, что не может быть один лучше, а другой хуже», — приводит официальный сайт ФИФА слова Кьеллини.