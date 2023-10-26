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26 октября, 00:55

Лахиялов: «МЛС слабее РПЛ, но Месси заслужил «Золотой мяч» по играм в сборной Аргентины»

Алина Савинова
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Президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов поделился мнением о том, достоин ли форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси получить восьмой «Золотой мяч» в карьере.

«Уже просачивалась информация, что «Золотой мяч» получит Месси. Я думаю, единственным критерием, по которому эту награду отдадут ему, является прошедший чемпионат мира в Катаре. Вряд ли «Золотой мяч» вручат Месси за игру в составе «ПСЖ» или «Интер Майами». Наверное, МЛС по своему уровню слабее даже российской лиги. А что касается игр за сборную, то по ним Месси заслужил «Золотой мяч». По крайней мере, благодаря им он является главным претендентом на получение «Золотого мяча». Можно сказать, что Месси практически в одиночку выиграл чемпионат мира», — цитирует Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».

Месси стал чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины. В финале турнира аргентинцы обыграли национальную команду Франции (3:3, по пенальти — 4:2).

Этим летом Месси подписал контракт с «Интер Майами». Аргентинец провел 14 матчей за команду из МЛС, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005408943_lahiyalov_mls_slabee_rpl_no_messi_zaslujil_zolotoy_myach_v_sbornoy_argentinyi
Лионель Месси
Шамиль Лахиялов
Сборная Аргентины по футболу
ФК Интер Майами
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