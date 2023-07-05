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5 июля, 23:07

Азар может стать одноклубником Месси в «Интер Майами»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Эден Азар.
Фото Global Look Press

«Интер Майами» заинтересован в приглашении бывшего полузащитника «Реала» Эдена Азара, утверждает Relevo.

По информации источника, после подписания контрактов с Лионелем Месси и Серхио Бускетсом клуб МЛС сосредоточил свое внимание на 32-летнем бельгийце.

«Реал» объявил о расторжении контракта с Азаром в начале июня. Вингер выступал за мадридцев с 2019 года. В сезоне-2022/23 он провел 10 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Лионель Месси
Эден Азар
Футбол
ФК Интер Майами
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