«Начал смотреть шоу Слуцкого и Дзюбы и сразу выключил. Неинтересно, много мата». Азамат Мусагалиев — о «Спартаке» и Медиалиге

«СЭ» поговорил с шоуменом и основателем ФК «10».

Вызов «Зениту»

— На пресс-конференции, посвященной предстоящему сезону ФК «10», вы сказали, что готовы бросить вызов «Зениту». Провести товарищеский матч на «Газпром Арене» реально?

— На данный момент мы озвучили свое предложение. Конкретно на «Зенит» мы еще не выходили, потому что прекрасно понимаем — клуб занят своим чемпионатом. Если они согласятся на протяжении года на эту встречу, мы будем только счастливы.

— Как вы это видите? «Газпром Арена»: играет ФК «10» против основного состава «Зенита» с Клаудиньо и другими звездами?

— Если «Зенит» будет готов рисковать командой, то это шикарно! Для нас нет разницы. Неужели у «Зенита» есть слабая команда? Вряд ли. Я не хочу раздразнить «Зенит», наоборот, для нас это будет большая честь и удовольствие — побыть с ними на одном поле. Кто бы там ни был: ветераны «Зенита», молодые дарования... Мы будем рады!

— Матч планируется по окончании сезона?

— Будем вклиниваться в их график. Если «Зенит» обозначит какую-то дату, поговорим с Николаем Осиповым (президент Медиалиги. — Прим. «СЭ»).

— «Амкал» уже играл с «Динамо», 2DROTS — с ЦСКА. Вас вдохновил их пример?

— Я прекрасно их понимаю — это большой праздник как для них, так и для болельщиков. Безусловно, такие примеры меня вдохновляют. Мы не просто готовимся целый год к матчу с «Зенитом»... Чуть приоткрою завесу тайны: сейчас у нас открылась дверь в переговорах с БАТЭ. Планируем сыграть с ними в конце сентября. Мы также близко подошли к началу переговоров с Казахстанской федерацией футбола. Думаю, братья-казахи не откажут нам в этом удовольствии.

— Это уже международный уровень!

— Доступный международный уровень, да. Возможно, съездим к друзьям из Азербайджана. В планах это есть. Мы сами открыты и очень рады тем, кто открывается нам.

Азамат Мусагалиев и Андрей Ещенко. Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»

Для меня «Спартак» всегда чемпион!

— Вы хотите сыграть с «Зенитом», но болеете-то за «Спартак». С чего началась любовь к красно-белым?

— В 1995 году вся футбольная страна была на ушах от выступления «Спартака» в групповом этапе Лиги чемпионов. Шесть побед в шести матчах! Как 11-летний мальчишка, я, конечно, к этому подключился. С тех пор болею за «Спартак».

— И сейчас по Медиалиге знакомы с Александром Соболевым, Георгием Джикией. С кем еще?

— С ними и до этого был знаком. Плюс с Андреем Ещенко. С этими ребятами и общаюсь.

— Раньше «Спартак» постоянно брал титулы в России. Не болит душа из-за того, что после 2017-го это никак не удается?

— Если у тебя не болит душа, значит, она не красно-белая. «Спартак» — такой клуб, который не дает душе покоя. Это самое классное в футболе, когда такие порывы терзают тебя туда-сюда. Всегда очень рад победам — и огорчаюсь из-за неудач.

— Скоро «Спартак» поучаствует еще в одном ретроматче: будет много звезд, Каррера, Романцев...

— Потрясающе отношусь к такой инициативе. Вообще к любому футбольному матчу отношусь как к празднику. Считаю, что нашим болельщикам и телезрителям нужно вернуть ощущение большого праздника. Это под стать такому же досугу, как семейный поход в ресторан, театр, на концерт. Футболист — такая же профессия, как актер, музыкант.

— «Спартак» начал сезон с пяти побед подряд — и все сразу заговорили про чемпионство. Не рано?

— Всегда так бывает. Но для меня «Спартак» всегда чемпион! Хочется верить, что все получится.

— В «Спартаке» начинал Артем Дзюба, с которым вы теперь часто пересекались. Какой он в жизни?

— Открытый и веселый парень. Очень самоироничный, легкий на подъем. Такие люди всегда быстро адаптируются во всех компаниях. В нашем обществе комиков его легко приняли, потому что Артем — открытый и интересный человек.

— Как вы с точки зрения профессионального комика оцените стиль шуток Артема?

— У Дзюбы нет стиля шуток. Он говорит все подряд и очень много. В шутках Дзюбы юмор разглядывать с лупой. Хотя бывает, у него и выстреливает...

— В «Большом шоу» был резонансный момент, когда Дзюба появился в плаще на голое тело и с торчащим из трусов игрушечным бананом. Как вы на это реагировали?

— Я отношусь к этому как к работе и оценивал в первую очередь как ведущий и продюсер программы. Больше искал плюсы для всей передачи, а не прикидывал то, как это отразится на репутации Артема. Потом мы посмеялись, все обсудили. А уже после выхода выпуска созвонились, все было хорошо.

Артем Дзюба и Леонид Слуцкий. Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Многие говорят, что его участие в юмористических шоу вредит профессиональной карьере.

— Для меня это абсолютно неважно. Если человек находит время, то это его личное дело. Я считаю, если это вредит, он должен сам понимать. Если не вредит, то пусть участие в шоу никого не касается.

— Как вам шоу Дзюбы и Слуцкого «Ну, так нельзя, ###»?

— Начал смотреть и выключил. Неинтересно.

— Многие говорят, что там слишком много мата...

— Абсолютно верно! Много мата. Я не против такого формата, но когда матом прям разговаривают, не считаю это уместным. Нужно уважать язык, зрителей. Все, что там произносят, не очень красиво. Ребята подумали, что это и есть тот контент, который будет сейчас набирать обороты. По сути, Слуцкий объяснял, что они не идут в медиафутбол именно из-за этой грязи, провокаций. А в итоге сконцентрировали на этом свое же шоу. В общем, так нельзя, я считаю.

— Недавно появилась новость, что Артем Дзюба и Леонид Слуцкий хотят ворваться в медиафутбол. Как вы к этому относитесь?

— Слышал о том, что они собирают команду, намерены пошуметь. Но что-то там у них не срослось. Я, честно говоря, без их ведома не буду рассказывать, что именно произошло. Потому что это слух, не люблю их распространять. Может быть, это какая-то их стратегическая ловушка. Сейчас их в сезоне нет, соответственно, что-то не получилось.

— Обращались ли они к вам за помощью?

— Нет, я к ним обращался за помощью ФК «10». Они мне сказали, что медиафутбол — не для них. А потом я узнал, что они были заявлены...

— Вас это удивило?

— Больше огорчило — в основном со стороны Слуцкого. Обращался чаще именно к Леониду Викторовичу. Он мне в какой-то момент вообще в жесткой форме ответил «нет» и даже заблокировал.

— Заблокировал?

— Да. А потом я узнал, что так произошло. Ну, ладно...

— Вы сказали об этом Дзюбе?

— Мы после этого встретились с Артемом на съемках ролика, который вы скоро увидите. Я категорически отозвался об этой ситуации. Дзюба мне что-то пытался объяснить. Я сказал: «Это все на вашей совести. Делайте так, как делаете». Артем тогда мне объявил, что они не существуют как команда и их вообще нет в лиге.

Спартак Гогниев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Гогниев в Медиалиге

— Была информация, что вы предлагали Гогниеву возглавить ФК «10».

— Да, я обращался к Спартаку Артуровичу. Мы с ним лично знакомы. Прекрасно понимаю его отказ, потому что он занят своей личной профессиональной карьерой. Желаю ему только успехов. Он мне очень импонирует. Дай Бог, чтобы у него все получилось.

— Гогниев — очень импульсивный: в «Химках» праздновал гол даже когда счет был 0:6...

— Он такой человек. Я рад, что Гогниев есть в российском футболе. Я сам иногда в перерыве матча или после подбегаю к своим операторам, потому что не всегда помню, каким я был во время игры. Прошу какие-то моменты убрать или приглушить мой голос, потому что иногда несу чепуху,эмоционирую...

— Надо следить за этим?

— Конечно, я же публичный человек. Игорь Джабраилов (вице-президент ФК «10». — Прим. «СЭ») периодически меня остужал.

— Вы сказали, что знакомы с Гогниевым — а с кем еще из представителей профессионального футбола пересекались?

— У меня был очень приятный телефонный разговор с Егором Титовым. К сожалению, мне так и не ответил Дмитрий Аленичев. Та же ситуация с Андреем Тихоновым: у нас была какая-то переписка, а мое последнее СМС осталось без ответа, скоро уже месяц будет. Иногда удивляюсь такой форме общения. Я привык к тому, что, если не хочу общаться с человеком, никогда не оставлю его без ответа. Скажу: «Прости, не готов обсуждать что-то. Давай поставим это на паузу». Егор Титов откровенно мне сказал, что не может. Остальные просто не вышли на связь. Как-то обозначились, а потом куда-то исчезли.

— В медиафутболе это особенно непривычно — здесь же можно подойти к каждому и спокойно поговорить.

— Дело даже не в этом. Просто люди так себя ведут... Не знаю почему. Столкнулся с этим впервые. Задаешь вопрос, а тебе просто не отвечают.