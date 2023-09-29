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Медиалига (МКС)

Сегодня, 11:20

Президент 2DROTS отреагировал на слова Дюкова о невозможности выдачи wild-card для участия в РПЛ

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков
Александр Дюков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент 2DROTS Никита Панасюк в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о словах президента РФС Александра Дюкова, заявившего, что выдача wild-card клубам Медиалиги на участие в РПЛ невозможна.

— Дюков вам ответил по поводу wild-card в РПЛ.

— Да. Сказал, что по спортивному принципу. Я уже сколько времени это слышу. Уже раз пять нам это говорили.

— Ты считаешь, что это несправедливо?

— Нет, почему? Это справедливо. Просто здесь вопрос в другом. В состоянии, в котором футбол у нас. Грубо говоря, в ФНЛ играют команды с громадными бюджетами. Не знаю, что с этими деньгами делается, но мы показываем, что с меньшим бюджетом мы конкурентоспособны. Лучше начать что-то менять и впускать ребят, которые искренне этим горят и выстраивают честную бизнес-модель. Но всем остальным невыгодно пускать такую команду, как мы. Но, судя по этому розыгрышу Кубка, мы не задержимся долго в ФНЛ-2 и сможем дойти до ФНЛ, но для этого нужны дополнительные финансовые вложения.

Глава РФС Дюков подчеркнул, что команды Медиалиги могут выступать в РПЛ только в случае прохождения пути отбора.

28 сентября 2DROTS проиграли «Химкам» в матче 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка (0:2).

РПЛ
ФК 2Drots
Александр Дюков
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