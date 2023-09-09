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Сегодня, 19:10

Орещук поделился мнением о нападающем 2DROTS Гаучо

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Агент Роман Орещук считает, что нападающий 2DROTS Годфред Гаучо Клуцей может спокойно играть в первой лиге.

«Есть ли интерес к Гаучо от профессиональных клубов? Думаю, это футболист уровня первой лиги, он спокойно мог бы играть за команды первой десятки. Если к нему нет интереса, то это к его агентам надо обращаться. Я не знаю, кто у него агент, но он есть. Есть ли у Гаучо проблемы с документами? Раньше были, но сейчас нет, он же играет в Кубке России.
Думаю, те деньги, которые Гаучо зарабатывает в 2DROTS, ему бы вряд ли платили в первой лиге. В 2DROTS настолько большие зарплаты? Там же не только зарплата, но и бонусы, реклама, медиафишки в совокупности. Да и тренировки три раза в неделю и проживание в Москве. Смысл куда-то ехать и тренироваться каждый день?» — приводит Legalbet слова Орещука.

В трех матчах FONBET Кубка России 23-летний ганец забил два гола. В следующей стадии 2DROTS встретятся с командой первой лиги — соперник определится по итогам жеребьевки.

Источник: https://legalbet.ru/news/oreshuk-te-dengi-kotorie-gaucho-zarabativaet-v-2drots/
Роман Орещук
ФК 2Drots
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