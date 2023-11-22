Осипов сообщил о возможном приглашении сборной Италии и Германии на медийный чемпионат мира

Президент медиалиги Николай Осипов в интервью «СЭ» ответил на вопрос об участниках чемпионата мира среди медийных сборных.

— Чемпионат мира — очень амбициозное название. Есть ли сейчас какой-то утвержденный список участников?

— Мы знаем только о заинтересованности, потому что дата не определена. До сих пор продолжаем собирать заявки. Есть ощущение, что турнир из 16 команд окажется верным решением. У нас есть команды из Латинской Америки, Азии. Точно будет команда ОАЭ. Конечно, хотел бы какую-то африканскую команду — Гану, Камерун, может быть, Кот-д'Ивуар. Плюс Европа. Есть интерес Армении, заявки от Азербайджана, Казахстана, Белоруссии и России, естественно.

Было бы здорово зацепить пару западноевропейских сборных. Ту же Францию. Кроме того, у нас есть диалог с Италией. Разговаривали с Пике по поводу Испании, но с его масштабным проектом наверняка могут возникнуть политические сложности. Это мои догадки. Не будь известных обстоятельств, у нас была бы Испания во главе с Пике и Касильясом.

На днях прочитал, что Кроос хочет создать свою лигу в Германии. Имея знакомство с Гюндоганом, уверен, мы можем добраться до Крооса через одно рукопожатие и пригласить немцев в феврале на территорию ОАЭ. Пока не знаю их отношения к этому. Но с Илкаем есть диалог. Возможно, через него получится воздействовать на Тони, чтобы залететь на нейтральную территорию, сыграть в чемпионате мира. Чем черт не шутит! Это было бы круто.

Примерный состав участников зимнего турнира в ОАЭ — Россия, Белоруссия, Казахстан, Индонезия, Вьетнам, Китай, Бразилия, Аргентина, Мексика.