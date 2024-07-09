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Медиалига (МКС)

Сегодня, 06:15

Масалитин оценил участие в Кубке России команд из медиалиги

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал участие команд из медийной футбольной лиги (МФЛ) в розыгрыше Кубка России.

«Пускай в Кубке участвуют все. Пусть заявляются и любители, и команды из Медиалиги. Только нужно грамотно выстроить систему турнира. На раннем этапе надо организовывать групповые турниры, а потом постепенно подключать Вторую лигу, Первую лигу и Премьер-лигу», — цитирует Vprognoze.ru Масалитина.

В новом розыгрыше Кубка России сыграют 2DROTS и «Broke Boys», вышедшие в финал МФЛ.

Источник: Vprognoze.ru
Валерий Масалитин
Кубок России
ФК 2Drots
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