Президент Медиалиги — об интересе к турниру: «Действуем под девизом: «Собака лает, а караван идет»

Основатель и президент медийной футбольной лиги Николай Осипов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об уровне интереса к турниру.

«Медиалига становится менее популярной? Очень правильным катализатором ответа на этот вопрос послужил солд-аут на финале и фантастические цифры просмотров этого сезона. Когда лига создавалась, было много критики и хейта. Сейчас его количество не сильно уменьшилось. Но есть золотая фраза, придуманная давным-давно и не нами: «Собака лает, а караван идет». Под этим девизом мы с первого сезона продолжаем собирать все большую аудиторию, которой наш продукт нравится», — сказал Осипов «СЭ».

Broke Boys в финале пятого сезона медиалиги обыграли 2Drots со счетом 3:0. Команда впервые в своей истории завоевала трофей. В сезоне-2024/25 три клуба из медиалиги — Broke Boys, 2Drots и «Амкал» — сыграют в Кубке России.