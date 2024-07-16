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Медиалига (МКС)

Сегодня, 19:35

Президент Медиалиги — об интересе к турниру: «Действуем под девизом: «Собака лает, а караван идет»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Основатель и президент медийной футбольной лиги Николай Осипов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об уровне интереса к турниру.

«Медиалига становится менее популярной? Очень правильным катализатором ответа на этот вопрос послужил солд-аут на финале и фантастические цифры просмотров этого сезона. Когда лига создавалась, было много критики и хейта. Сейчас его количество не сильно уменьшилось. Но есть золотая фраза, придуманная давным-давно и не нами: «Собака лает, а караван идет». Под этим девизом мы с первого сезона продолжаем собирать все большую аудиторию, которой наш продукт нравится», — сказал Осипов «СЭ».

Broke Boys в финале пятого сезона медиалиги обыграли 2Drots со счетом 3:0. Команда впервые в своей истории завоевала трофей. В сезоне-2024/25 три клуба из медиалиги — Broke Boys, 2Drots и «Амкал» — сыграют в Кубке России.

ФК 2Drots
ФК Broke Boys
ФК Амкал
6
1
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