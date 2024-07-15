Президент Broke Boys отреагировал на победу в финале Медиалиги

Президент Broke Boys Дмитрий Егоров прокомментировал победу команды в финале пятого сезона Медиалиги.

— Поздравляем с победой! Что дальше, Кубок?

— Да все уже, мы чемпионы Олимпийских игр. Что дальше? Я не знаю. Главное сейчас выиграть, а дальше как пойдет.

— Что лучше победа — в МФЛ или в Кубке России?

— Естественно победа в МФЛ.

— Верите что в Кубке России сыграете с командами из РПЛ?

— Да, 100 процентов.

Broke Boys в финале пятого сезона Медиалиги обыграли 2Drots со счетом 3:0. Команда впервые в своей истории завоевала трофей Медиалиги. Клуб был основан в 2022 году.

В сезоне-2024/25 три клуба из медиалиги — Broke Boys, 2Drots и «Амкал» — сыграют в Кубке России.

Константин Передирий