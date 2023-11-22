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Сегодня, 15:00

Осипов рассказал о работе с Роналдиньо: «Ждали на открытие академии «Барселоны», а его арестовали в аэропорту»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент медиалиги Николай Осипов в интервью «СЭ» рассказал о сложности работы с экс-футболистом «Барселоны» Роналдиньо.

— Роналдиньо — это вообще человек, который на любые шоу срывается. Просто у него порой проблемы с законом. Помню, как мы ждали его с Савиолой, когда отправляли одного мальчишку на открытие академии «Барселоны» в Узбекистане. Там был Хавьер и должен был быть Роналдиньо, но не прилетел. Его просто арестовали в аэропорту. Он ненадежный, легенда футбола со специфическим образом жизни. Поэтому на него не всегда можно положиться. Но я хотел бы видеть других звезд, возможно, они будут.

— Финансовые запросы звезд мирового масштаба — не проблема?

— Зависит от того, какой будет цепочка посредников. Безусловно, каждый из таких великих футболистов не может стоить дешево. Обесценивать масштаб своей личности неправильно с точки зрения маркетинга. А они только этим сейчас живут. Думаю, что это подъемные цифры, исходя из любви аудитории к этому человеку. Хочется, чтобы был качественный пул звезд футбола. Работа ведется.

Артем Дзюба, Николай Осипов и&nbsp;Зарема Салихова. «Зимой проведем ЧМ по медиафутболу. Синама-Понголь уже собирает сборную Франции». Осипов — о будущем медиалиги, командах Дзюбы и Заремы
Роналдиньо
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