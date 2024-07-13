Абаев заявил, что медиалига оставила у него двоякое впечатление

Бывший голкипер медийного футбольного клуба «GOATS» Илья Абаев поделился впечатлениями от медиафутбола.

«Медиалига оставила двоякое впечатление: с одной стороны, можно брать пример, как лига развивается, как вызывает интерес своей открытостью. С другой стороны, не очень нравится, что молодые ребята предпочитают играть в Медиалиге, нежели развиваться где-то во второй лиге и пытаться попасть в первую или премьер-лигу», — цитирует Абаева «РБ Спорт».

Абаев выступал во втором, третьем и четвертом сезонах Медийной футбольной лиги (МФЛ), где провел 17 матчей за «GOATS». В пятом сезоне он был заявлен за команду «Чертаново Медиа», но на поле не выходил.