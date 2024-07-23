52-летний Тумилович стал новым вратарем медийной команды «Чисто Питер»

Бывший голкипер сборной Белоруссии Геннадий Тумилович будет выступать за команду «Чисто Питер» в медиалиге.

«52-летний вратарь с огромным опытом рвется дебютировать в МФЛ! Возраст не должен смущать: Геннадий находится в отличной форме и приходит на позицию вратаря», — говорится в заявлении медийного клуба.

Тумилович выступал за минское и московское «Динамо», «Жемчужину-Сочи» и «Ростсельмаш», играл в Бельгии. За главную сборную Белоруссии он провел 32 матча.

С 2022 года Тумилович является главным тренером «Кристалла», вместе с которым он дважды выиграл чемпионат России по пляжному футболу.