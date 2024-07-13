Жирков хочет пройти тренерскую стажировку в клубе Медийной лиги
Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Юрий Жирков может пройти тренерскую стажировку в клубе Медийной футбольной лиги.
На данный момент он обучается в академии Российского футбольного союза на лицензию тренера. Стажировка является одним из заданий.
«Может быть, в Медиалиге постажируюсь, там хорошие тренеры. Пока не вижу себя тренером, может быть, помощником, но главным — нет», — цитирует Жиркова ТАСС.
40-летний Жирков является двухкратным чемпионом России, чемпионом Англии, а так же четырехкратным обладателем кубка России, бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года и обладателем кубка УЕФА.
Источник: ТАСС
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Ростов – ЦСКА
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Динамо – Факел
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Оренбург – Спартак
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Ахмат – Краснодар
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