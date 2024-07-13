Жирков хочет пройти тренерскую стажировку в клубе Медийной лиги

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Юрий Жирков может пройти тренерскую стажировку в клубе Медийной футбольной лиги.

На данный момент он обучается в академии Российского футбольного союза на лицензию тренера. Стажировка является одним из заданий.

«Может быть, в Медиалиге постажируюсь, там хорошие тренеры. Пока не вижу себя тренером, может быть, помощником, но главным — нет», — цитирует Жиркова ТАСС.

40-летний Жирков является двухкратным чемпионом России, чемпионом Англии, а так же четырехкратным обладателем кубка России, бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года и обладателем кубка УЕФА.