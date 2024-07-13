МФЛ реализовала около 30 тысяч билетов на финал турнира, который пройдет на «ВЭБ Арене»

Основатель и президент медийной футбольной лиги Николай Осипов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об ожидаемом количестве реализованных билетов на финал МФЛ между 2Drots и «Броук Бойз».

— Осталось порядка 200-300 билетов в продаже. Будут открыты все сектора и трибуны. Задействованы даже все ложи. На матче будет полный солд-аут за достаточно долгий промежуток времени на «ВЭБ Арене», — сказал Осипов «СЭ».

Матч состоится, в понедельник, 15 июля на «ВЭБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.