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Сегодня, 14:15

МФЛ реализовала около 30 тысяч билетов на финал турнира, который пройдет на «ВЭБ Арене»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Основатель и президент медийной футбольной лиги Николай Осипов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об ожидаемом количестве реализованных билетов на финал МФЛ между 2Drots и «Броук Бойз».

— Осталось порядка 200-300 билетов в продаже. Будут открыты все сектора и трибуны. Задействованы даже все ложи. На матче будет полный солд-аут за достаточно долгий промежуток времени на «ВЭБ Арене», — сказал Осипов «СЭ».

Матч состоится, в понедельник, 15 июля на «ВЭБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

ФК 2Drots
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