Хаким Зиеш посетит матч медиалиги между клубом Соболева и Джикии и «Народной Командой»

Полузащитник «Челси» и сборной Марокко Хаким Зиеш станет гостем матча медийной футбольной лиги между «Бей Беги» и «Народной Командой».

Зиеш вместе с полузащитником «Спартака» Квинси Промесом будут наблюдать за встречей со скамейки «Бей Беги». Президентами этого клуба являются футболисты красно-белых Георгий Джикия и Александр Соболев.

Символический удар по мячу перед матчем сделает легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев.

Матч пройдет на «Открытие Банк Арене» 5 июня.