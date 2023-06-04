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Медиалига (МКС)

Сегодня, 15:15

Хаким Зиеш посетит матч медиалиги между клубом Соболева и Джикии и «Народной Командой»

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Хаким Зиеш.
Фото Reuters

Полузащитник «Челси» и сборной Марокко Хаким Зиеш станет гостем матча медийной футбольной лиги между «Бей Беги» и «Народной Командой».

Зиеш вместе с полузащитником «Спартака» Квинси Промесом будут наблюдать за встречей со скамейки «Бей Беги». Президентами этого клуба являются футболисты красно-белых Георгий Джикия и Александр Соболев.

Символический удар по мячу перед матчем сделает легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев.

Матч пройдет на «Открытие Банк Арене» 5 июня.

Источник: https://t.me/fcbeybegi/2079
ФК Бей Беги
Хаким Зиеш
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