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«У своих ворот»

Сегодня, 20:50

РФС планирует запустить мобильное приложение

Ана Горшкова
Корреспондент
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Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал, что в 2024 году организация планирует запустить мобильное приложение.

«Будем продолжать стараться идти в гору и объять необъятное, ставя себе новые цели, придумывая инициативы. Россия футбольная страна. Календари, турнирные сетки, статистику соревнований, игроков — от ЮФЛ до Кубка и пляжки — все обилие футбола, разбросанное по разновидностям, регионам и аккаунтам, пора структурно уложить в свое мобильное приложение», — написал Терешин в своем Telegram-канале.

Также он отметил, что России необходим свой день футбола в производственном календаре Роструда, например, накануне Суперфинала в «Лужниках».

Источник: https://t.me/tereshin_k/684
Футбол
РФС
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