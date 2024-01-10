РФС планирует запустить мобильное приложение

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал, что в 2024 году организация планирует запустить мобильное приложение.

«Будем продолжать стараться идти в гору и объять необъятное, ставя себе новые цели, придумывая инициативы. Россия футбольная страна. Календари, турнирные сетки, статистику соревнований, игроков — от ЮФЛ до Кубка и пляжки — все обилие футбола, разбросанное по разновидностям, регионам и аккаунтам, пора структурно уложить в свое мобильное приложение», — написал Терешин в своем Telegram-канале.

Также он отметил, что России необходим свой день футбола в производственном календаре Роструда, например, накануне Суперфинала в «Лужниках».