Драка в Бирмингеме: польские фанаты атаковали полицейских
Перед матчем Лиги конференций между «Астон Виллой» и «Легией» в Бирмингеме произошли столкновения между полицией и фанатами польского клуба.
Службы безопасности англичан давно обратили внимание на агрессивное поведение польских фанатов. Два года назад группировка «Легии» устроила драку со стражами порядка в Лестере перед матчем Лиги Европы, в которой пострадали 20 полицейских.
В начале октября фанаты проявили «характер» в стычках с голландской полицией до и после игры с «АЗ».
В Бирмингеме решили сократить продажу билетов на гостевой сектор. За несколько дней до матча руководства «Астон Виллы» и «Легии» договорились, что у болельщиков польского клуба будет 1700 билетов. Это на 400 меньше, чем рекомендовано правилами УЕФА.
Накануне решающего поединка в группе Лиги конференций по требованию полиции руководство «Астон Виллы» неожиданно еще сократило квоту — до 1000 человек.
Владельцы и руководство «Легии» в знак протеста отказались приехать на матч в Англию. А вот болельщики польского клуба на стадион отправились. Почти три тысячи фанатов планировало попасть на игру в Бирмингеме с билетом или без него.
За час до начала матча у стадиона их встретили полицейские и оттеснили на парковку возле арены. Попытка успокоить разгоряченных в пабах фанатов ни к чему не привела. Поляки стали бросать в полицейских камни, бутылки, взрывать петарды, запускать ракеты.
Трех пострадавших во время столкновений полицейских отправили в госпиталь.
Полиция задержало около 150 польских фанатов.