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Драка в Бирмингеме: польские фанаты атаковали полицейских

Трое полицейских пострадало в Бирмингеме от действий польских фанатов
Отдел фото «СЭ»
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Стычка полицейских и болельщиков польской «Легии» в Бирмингеме.
Фото Reuters

Перед матчем Лиги конференций между «Астон Виллой» и «Легией» в Бирмингеме произошли столкновения между полицией и фанатами польского клуба.

Фото Reuters

Службы безопасности англичан давно обратили внимание на агрессивное поведение польских фанатов. Два года назад группировка «Легии» устроила драку со стражами порядка в Лестере перед матчем Лиги Европы, в которой пострадали 20 полицейских.

Фото Reuters

В начале октября фанаты проявили «характер» в стычках с голландской полицией до и после игры с «АЗ».

Фото Reuters

В Бирмингеме решили сократить продажу билетов на гостевой сектор. За несколько дней до матча руководства «Астон Виллы» и «Легии» договорились, что у болельщиков польского клуба будет 1700 билетов. Это на 400 меньше, чем рекомендовано правилами УЕФА.

Фото Reuters

Накануне решающего поединка в группе Лиги конференций по требованию полиции руководство «Астон Виллы» неожиданно еще сократило квоту — до 1000 человек.

Фото Reuters

Владельцы и руководство «Легии» в знак протеста отказались приехать на матч в Англию. А вот болельщики польского клуба на стадион отправились. Почти три тысячи фанатов планировало попасть на игру в Бирмингеме с билетом или без него.

Фото Reuters

За час до начала матча у стадиона их встретили полицейские и оттеснили на парковку возле арены. Попытка успокоить разгоряченных в пабах фанатов ни к чему не привела. Поляки стали бросать в полицейских камни, бутылки, взрывать петарды, запускать ракеты.

Фото Reuters
Фото Reuters
Фото Reuters

Трех пострадавших во время столкновений полицейских отправили в госпиталь.

Фото Reuters

Полиция задержало около 150 польских фанатов.

Фото Reuters
Фото Reuters
Фото Reuters
Было принято решение не открывать гостевой сектор на игре.
Фото Reuters
Фото Reuters
Болельщиков «Астон Виллы» попросили не покидать места в перерыве и не отвечать на провокации.
Фото Reuters
«Астон Вилла» обыграла поляков со счетом — 2:1 и заняла первое место в группе.
Фото Reuters
Фото
ФК Астон Вилла
ФК Легия
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