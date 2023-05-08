Мойес может продолжить тренировать «Вест Хэм», если команда выиграет Лигу конференций

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес может сохранить работу по итогам сезона, утверждает The Athletic.

По информации источника, руководство «Вест Хэма» все еще не исключает, что 60-летний специалист продолжит работу с клубом, несмотря на провальное выступление в АПЛ в текущем сезоне — после 35 туров команда с 37 очками занимает 15-е место в турнирной таблице. Решающее значение в отношении его будущего может сыграть победа в Лиге конференций.

Лондонцы вышли в полуфинал турнира, где сыграют с голландским АЗ. Первый матч пройдет в Англии 11 мая. В другой паре полуфиналистов встретятся «Фиорентина» и «Базель».