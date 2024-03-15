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15 марта, 01:38

«Олимпиакос» вырвал победу у «Маккаби» и вышел в 1/4 финала Лиги конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Олимпиакос» обыграл «Маккаби» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций — 6:1. Встреча прошла на стадионе в Бачка-Топола.

Греческая команда забила три гола еще в первом тайме. В начале второй половины «Маккаби» отыграл один мяч, но почти сразу гости вернули себе преимущество в три мяча. Так как первая встреча завершилась победой изарильской команды со счетом 4:1, команды сыграли еще два тайма по 15 минут, где нападающие «Олимпиакоса» Стефан Йоветич и Юсеф Эль-Араби довели счет до разгромного.

Таким образом, «Олимпиакос» вышел в 1/4 финала. Жеребьевка состоится в пятницу, 15 марта. «СЭ» проведет текстовую трансляцию.

Лига конференций. 1/8 финала
14 мар, 23:00. TSC Arena (Бачка-Топола)
Маккаби Тель-Авив
1:6
Олимпиакос П
Футбол
Лига конференций
ФК Олимпиакос (Пирей)
4
1
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