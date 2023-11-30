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«Брюгге» разгромил «Бешикташ» в Стамбуле со счетом 5:0

Руслан Минаев
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«Брюгге» на выезде разгромил «Бешикташ» в матче 5-го тура группового турнира Лиги конференций — 5:0.

У гостей забивали Каспер Нильсен, Тиаго Родригес (дубль), Рафаэль Онидика и Андреас Сков Ольсен.

Лига конференций. Группа D
30 нояб, 20:45. Tupras Stadyumu (Стамбул)
Бешикташ
0:5
Брюгге

«Буде-Глимт» победил дома «Лугано» со счетом 5:2. Норвежский клуб обеспечил себе выход в плей-офф Лиги конференций.

Российский вратарь «Буде» Никита Хайкин пропускал игру из-за травмы.

Лига конференций. Группа D
30 нояб, 20:45. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
5:2
Лугано

«Брюгге» набрал 13 очков в группе D. «Буде-Глимт» с 10 очками занимает второе место. «Лугано» с 4 очками — на третьей строчке. «Бешикташ» набрал лишь одно очко после 5 матчей.

Лига конференций. Группа A
30 нояб, 20:45. Torsvollur (Торсхавн)
Клаксвик
1:2
Слован Бр
Лига конференций. Группа A
30 нояб, 20:45. Stozice Stadium (Любляна)
Олимпия Л
0:2
Лилль
Лига конференций. Группа B
30 нояб, 16:00. Laugardalsvollur (Рейкьявик)
Брейдаблик
1:2
Маккаби Тель-Авив
Лига конференций. Группа B
30 нояб, 20:45. Ghelamco Arena (Гент)
Гент
4:1
Заря Лг
Лига конференций. Группа C
30 нояб, 18:30. Astana Arena (Астана)
Астана
0:2
Динамо З
Лига конференций. Группа C
30 нояб, 20:45. Air Albania Stadium (Тирана)
Балкани
0:1
Виктория Пл
Лига конференций. Группа E
30 нояб, 20:45. AFAS Stadion (Алкмар)
АЗ
1:0
Зриньски
Лига конференций. Группа G
30 нояб, 20:45. Bolt Arena (Хельсинки)
ХИК
2:2
Абердин

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