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«Астон Вилла» обыграла «Легию» и пробилась в плей-офф Лиги конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Астон Вилла» переиграла «Легию» в матче 5-го тура группового турнира Лиги конференций — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

Французский нападающий хозяев Муса Диаби на 4-й минуте встречи открыл счет. В середине первого тайма Эрнест Мучи забил у гостей. Сразу после перерыва Альваро Морено вывел «Астон Виллу» вперед и установил окончательный счет встречи.

«Астон Вилла» набрала 12 очков и лидирует в группе Е, гарантировав выход в плей-офф. «Легия» занимает 2-е место — 9 очков.

Лига конференций. Группа E
30 нояб, 23:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
2:1
Легия

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/conferenceleague/2023-2024/groups/
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