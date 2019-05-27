"Зенит" или "Спартак", "Игра престолов" или "Бригада"? Отвечает Слуцкий

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в эфире YouTube-канала "Макарена" ответил на ряд интересных вопросов.
– Самая большая знаменитость в вашем телефоне?
– Сейчас же Артем Дзюба популярен? Ему будет безумно приятно, если его назовут самым популярным. Пусть будет он.
– Роман Абрамович – одним словом. Можно тремя.
– Человек, умеющий слушать.
– У кого в российском футболе самые большие яйца?
– Я встречал много волевых людей. Но я выбираю большую четверку ЦСКА. Это братья Березуцкие, Игнашевич, и Вернблум.
– "Спартак" или "Зенит"?
– "Зенит".
– Месси или Роналду?
– Месси.
– "Игра престолов" или "Бригада"?
– "Игра престолов", даже сравнивать вообще нельзя. Я фанат этого сериала. У нас внутри тренерского штаба есть ставки на то, кто останется.
– Каких трех футболистов из РПЛ вы бы взяли в "Витесс"?
– Акинфеева, Мариу Фернандеса и Влашича. С последним я не работал, но он является футболистом высочайшего уровня.
– Последняя книга, которую вы прочитали?
– Книга Хосепа Гвардьолы о его футбольной философии.
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