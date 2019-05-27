"Зенит" или "Спартак", "Игра престолов" или "Бригада"? Отвечает Слуцкий

Главный тренер "Витесса"​ Леонид Слуцкий​ в эфире YouTube-канала "Макарена" ответил на ряд интересных вопросов.

– Самая большая знаменитость в вашем телефоне?

– Сейчас же Артем Дзюба​ популярен? Ему будет безумно приятно, если его назовут самым популярным. Пусть будет он.

– Роман Абрамович – одним словом. Можно тремя.

– Человек, умеющий слушать.

– У кого в российском футболе самые большие яйца?

– Я встречал много волевых людей. Но я выбираю большую четверку ЦСКА. Это братья Березуцкие, Игнашевич, и Вернблум​.

– "Спартак" или "Зенит"?

– "Зенит".

– Месси или Роналду​?

​– Месси.

– "Игра престолов" или "Бригада"?

– "Игра престолов", даже сравнивать вообще нельзя. Я фанат этого сериала. У нас внутри тренерского штаба есть ставки на то, кто останется.

– Каких трех футболистов из РПЛ вы бы взяли в "Витесс"?

– Акинфеева, Мариу Фернандеса и Влашича. С последним я не работал, но он является футболистом высочайшего уровня.



– Последняя книга, которую вы прочитали?

​– Книга Хосепа Гвардьолы о его футбольной философии.

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