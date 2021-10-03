Гол Тила не спас «Фейеноорд» от поражения в матче с «Витессом»
«Витесс» победил «Фейеноорд» (2:1) в матче восьмого тура чемпионата Нидерландов.
Единственный мяч у гостей забил арендованный у «Спартака» Гус Тил. У хозяев дубль сделал Лои Опенда.
«Витесс» набрал 13 очков и занимает восьмое место. У «Фейеноорда» 15 очков и четвертая позиция.
Чемпионат Нидерландов
8-й тур
«Витесс» — «Фейеноорд» — 2:1 (1:1)
Голы: Опенда, 6, 46 — Тил, 29
Удаление: Беро, 90+7, Бейтинк, 90+12
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