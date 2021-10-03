«Утрехт» на выезде обыграл «Аякс»
«Аякс» в домашнем матче 6-го тура чемпионата Нидерландов проиграл «Утрехту» (0:1).
Победу команде принес гол Дьянго Вормердама на 77-й минуте матча.
Несмотря на поражение, «Аякс» (19) продолжает лидировать в турнирной таблице эредевизии. «Утрехт» с 17 очками поднялся на 2-ю строчку.
Чемпионат Нидерландов. Эредивизи
6-й тур
«Аякс» — «Утрехт» — 0:1 (0:0)
Гол: Вормердама, 77
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