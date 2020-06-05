Весли Снайдер: «Я мог бы стать как Месси или Криштиану, но не захотел»

Бывший полузащитник сборной Голландии Весли Снайдер рассказал, что не жалеет о том, как сложилась его футбольная карьера.

— Я мог бы стать как Месси или Криштиану Роналду, просто не хотел, — сказал в интервью сайту Джанлуки ди Марцио Снайдер. — Я наслаждался жизнью, иногда позволял себе стаканчик за ужином. Лео и Криштиану — совсем другие, они многим пожертвовали ради карьеры. Впрочем, я ни о чем не жалею, моя карьера все равно получилась отличной.

Снайдер — бронзовый призер чемпионата Европы (2004), также он завоевывал серебряные (2010) и бронзовые (2014) медали чемпионата мира в составе сборной Голландии. На клубном уровне голландец выступал за «Аякс», «Реал», «Интер», «Галатасарай», «Ниццу» и «Аль-Гарафу», становился чемпионом Голландии, Испании, Италии и Турции, выигрывал Лигу чемпионов в составе «Интера» (2009/10). В 2010 году Снайдер занял второе место в голосовании за звание лучшего футболиста года «Золотой мяч».