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«Венло» с минимальным счетом победил «Хераклес»

14 февраля 2020, 23:57
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В стартовом матче 23-го тура чемпионата Голландии «Венло» принимал «Хераклес». Хозяева победили с минимальным счетом — 1:0.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

23-й тур

«Венло» — «Хераклес» — 1:0 (1:0)

Гол: Пост, 21.

«Венло»: Киршбаум, Кум, Резелер, Пахоник, Янсен, Брюнс, ван Ойен (Янссен, 78), Пост, Опоку (Гелми, 90+5), Дарфалу, Йебоа (Синклэйр, 86).

«Хераклес»: Бласвих, Брекерс, Хардевелд, Преппер (Секе, 90+3), Кнустер, Осман, Мауро Жуниор, Киомурцоглу, Дессерс, Бюргзорг (Бейлевелд, 62), ван дер Ватер (Сейнтье, 62).

Предупреждения: Преппер, 5. Брекерс, 76. Янсен, 90+3. Сейнтье, 90+6.

Судья: Остром (Голландия).

14 февраля. Венло. Стадион «Де Кул».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/netherlands/highest/2019-2020/

Голландия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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