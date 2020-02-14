«Венло» с минимальным счетом победил «Хераклес»
В стартовом матче 23-го тура чемпионата Голландии «Венло» принимал «Хераклес». Хозяева победили с минимальным счетом — 1:0.
Чемпионат Голландии. Высший дивизион
23-й тур
«Венло» — «Хераклес» — 1:0 (1:0)
Гол: Пост, 21.
«Венло»: Киршбаум, Кум, Резелер, Пахоник, Янсен, Брюнс, ван Ойен (Янссен, 78), Пост, Опоку (Гелми, 90+5), Дарфалу, Йебоа (Синклэйр, 86).
«Хераклес»: Бласвих, Брекерс, Хардевелд, Преппер (Секе, 90+3), Кнустер, Осман, Мауро Жуниор, Киомурцоглу, Дессерс, Бюргзорг (Бейлевелд, 62), ван дер Ватер (Сейнтье, 62).
Предупреждения: Преппер, 5. Брекерс, 76. Янсен, 90+3. Сейнтье, 90+6.
Судья: Остром (Голландия).
14 февраля. Венло. Стадион «Де Кул».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/netherlands/highest/2019-2020/