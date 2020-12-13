ПСВ обыграл «Утрехт» и идет вторым в чемпионате Голландии
21:39
В матче 12-го тура чемпионата Голландии ПСВ выиграл у «Утрехта» (2:1). Команда набрал 27 очков и занимает второе место. У лидирующего «Аякса» 30 очков.
Чемпионат Голландии
12-й тур
«Витесс» — «Херенвен» — 1:1 (1:0)
Голы: Дарфалу, 39 — Флоранус, 54
«Виллем II» — «Спарта» — 1:3 (0:2)
Голы: Вридт, 90+3 — Ти, 6, Дуарте, 45+1, 51
«Венло» — «Фейеноорд» — 0:3 (0:0)
Голы: Торнстра, 69, 77, Бергейс, 73
ПСВ — «Утрехт» — 2:1 (2:0)
Голы: Мален, 30, Ихаттарен, 37 — Махи, 71
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