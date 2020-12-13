ПСВ обыграл «Утрехт» и идет вторым в чемпионате Голландии

В матче 12-го тура чемпионата Голландии ПСВ выиграл у «Утрехта» (2:1). Команда набрал 27 очков и занимает второе место. У лидирующего «Аякса» 30 очков.

Чемпионат Голландии

12-й тур

«Витесс» — «Херенвен» — 1:1 (1:0)

Голы: Дарфалу, 39 — Флоранус, 54

«Виллем II» — «Спарта» — 1:3 (0:2)

Голы: Вридт, 90+3 — Ти, 6, Дуарте, 45+1, 51

«Венло» — «Фейеноорд» — 0:3 (0:0)

Голы: Торнстра, 69, 77, Бергейс, 73

ПСВ — «Утрехт» — 2:1 (2:0)

Голы: Мален, 30, Ихаттарен, 37 — Махи, 71