«Виллем II» в гостях обыграл «Твенте»

«Виллем II» в гостях одержал победу над «Твенте»? (1:0) в матче 10-го тура чемпионата Голландии. В составе команды из Тилбурга единственный гол на 6-й минуте встречи забил нападающий Мариос Врусай.

«Твенте» с 12 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Голландии. «Виллем II» — 16 баллов и 6-я строчка.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

10-й тур

«Твенте» — «Виллем II» — 0:1 (0:1)

Гол: Врусай, 6.

«Твенте»: Дроммел, Схенк, Бейен, Вердонк, Латибодиер, Брама (Селахи, 60), Вучкич, Эспиноса, Ромератоэ, Канталапьедра (Мениг, 62), Накамура (Берггрен, 74).

«Виллем II»: Велленройтер, Херкенс, Нелом (Ньивкоп, 44), Петерс, Хольмен, Келерт, Саддики, Льонч, Павлидис (Гладон, 79), Врусай, Нуннели (Ндайишимий, 65).

Предупреждения: Вердонк, 31. Нелом, 37. Келерт, 58. Селахи, 69. Ньивкоп, 80. Велленройтер, 87.

Судья: ван ден Керкхоф (Голландия).

19 октября. Энсхеде. Стадион «Гролс Весте».

Чемпионат Голландии: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей