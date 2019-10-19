«Виллем II» в гостях обыграл «Твенте»
«Виллем II» в гостях одержал победу над «Твенте»? (1:0) в матче 10-го тура чемпионата Голландии. В составе команды из Тилбурга единственный гол на 6-й минуте встречи забил нападающий Мариос Врусай.
«Твенте» с 12 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Голландии. «Виллем II» — 16 баллов и 6-я строчка.
Чемпионат Голландии. Высший дивизион
10-й тур
«Твенте» — «Виллем II» — 0:1 (0:1)
Гол: Врусай, 6.
«Твенте»: Дроммел, Схенк, Бейен, Вердонк, Латибодиер, Брама (Селахи, 60), Вучкич, Эспиноса, Ромератоэ, Канталапьедра (Мениг, 62), Накамура (Берггрен, 74).
«Виллем II»: Велленройтер, Херкенс, Нелом (Ньивкоп, 44), Петерс, Хольмен, Келерт, Саддики, Льонч, Павлидис (Гладон, 79), Врусай, Нуннели (Ндайишимий, 65).
Предупреждения: Вердонк, 31. Нелом, 37. Келерт, 58. Селахи, 69. Ньивкоп, 80. Велленройтер, 87.
Судья: ван ден Керкхоф (Голландия).
19 октября. Энсхеде. Стадион «Гролс Весте».
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