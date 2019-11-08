Стал известен стартовый состав «Витесса» Слуцкого на матч с «Гронингеном»
20:50
Официальный Twitter «Витесса» опубликовал стартовый состав команды на матч 13-го тура чемпионата Голландии против «Гронингена». Встреча начнется в 22.00 (мск).
Стартовый состав «Витесса»: Пасвер — Леливелд, Дуки, Кларк, Обиспо, Даса — Базур, Беро — Грот, Линссен, Дико.
«Витесс» возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий. Команда идет на 5-м месте с 23 очками в турнирной таблице чемпионата Голландии.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Витесс» — «Гронинген».
De 1?1? van Vites!— Vitesse (@MijnVitesse) November 8, 2019
Op naar een mooie avond in @GelreDome #Vitesse #vitgro pic.twitter.com/CkEDOYCYcp
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