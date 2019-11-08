Стал известен стартовый состав «Витесса» Слуцкого на матч с «Гронингеном»

Официальный Twitter «Витесса» опубликовал стартовый состав команды на матч 13-го тура чемпионата Голландии против «Гронингена». Встреча начнется в 22.00 (мск).

Стартовый состав «Витесса»: Пасвер — Леливелд, Дуки, Кларк, Обиспо, Даса — Базур, Беро — Грот, Линссен, Дико.

«Витесс» возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий. Команда идет на 5-м месте с 23 очками в турнирной таблице чемпионата Голландии.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Витесс» — «Гронинген».

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