Слуцкий раскрыл тайну, как стал круче Фергюсона

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в своем Instagram прокомментировал слова полузащитника «Партизана» Зорана Тошича в интервью у бывшего футболиста «Крыльев Советов» Евгения Савина на Youtube-канале «Красава». Тогда 32-летний Тошич выразил мнение, что для него Слуцкий круче, чем Сэр Алекс Фергюсон.

Фергюсон до 2013 года являлся главным тренером «Манчестер Юнайтед».

— За 20 евро каждый из вас может стать круче Сера Алекса, да, Зоран? — подписал видео Слуцкий.

— Услуга за услугу, — ответил Тошич в комментариях под постом. — Я не забыл, как Вы мне простили штраф от 20 тысяч евро.

Тошич играл за ЦСКА с 2010 по 2017 годы, проведя 241 матч и забив 47 мячей. В составе команды он трижды выиграл чемпионат России (2012/13, 2013/14, 2015/16), два раза Кубок страны (2010/11, 2012/13) и два раза — Суперкубок (2013, 2014).

Тошич считает, Слуцкий круче Фергюсона