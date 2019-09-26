Тошич считает, Слуцкий круче Фергюсона

Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич сравнил тренеров Леонида Слуцкого и Сэра Алекса Фергюсона. Слуцкий в настоящее время возглавляет голландский «Витесс». Фергюсон до 2013 года являлся главным тренером «Манчестер Юнайтед».

Тошич играл за ЦСКА с 2010 по 2017 годы, проведя 241 матч и забив 47 мячей. В составе команды он трижды выиграл чемпионат России (2012/13, 2013/14, 2015/16), два раза Кубок страны (2010/11, 2012/13) и два раза — Суперкубок (2013, 2014).

— Я скучаю по Москве, по ЦСКА, этот клуб всегда в моем сердце, и это не просто красивые слова, — признался серб в интервью Youtube-каналу КраСава. — Мое сердце принадлежит на 50 процентов ЦСКА, на 50 — «Партизану». Я слежу за Россией, читаю ваши новости, внимательно смотрю, что происходит в команде, в частности, подписан на Instagram. Оттуда слежу, чем ребята занимаются. Большой привет всем, ЦСКА всегда будет первым!

Пока не определился, кем я буду в дальнейшем. Но скорее всего, я буду тренером, чем агентом. Мне нравится быть как можно ближе к полю, чувствовать эмоции, драйв игры. Слуцкий в «Витесс» меня, увы, не звал. У него и так там хорошие футболисты. Слежу за ним, в этом сезоне его команда играет очень хорошо. Я очень сильно уважаю Слуцкого, хотя бы за то, что он единственный из всех российских тренеров попробовал себя в Англии. Я с ним работал почти 7 лет, и он — самый важный тренер в моей карьере.

Для меня Слуцкий круче Фергюсона. Сэр Алекс не дал мне шанса, в отличие от Леонида. Когда у меня начинался спад, Слуцкий шел ко мне и разговаривал, убеждал, что я хороший игрок, и что у меня будет шанс исправиться. Когда я стану тренером, я буду работать в похожем ключе. Можно сказать, тренерские и человеческие качества Слуцкого для меня — ориентир.