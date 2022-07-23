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Сегодня, 04:26

Шиманьски прокомментировал переход из «Динамо» в «Фейеноорд»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Себастиан Шиманьски.
Фото Global Look Press

Новичок «Фейеноорда» Себастиан Шиманьски прокомментировал переход в клуб из Роттердама. 23-летний поляк перешел из «Динамо» на правах аренды с правом выкупа.

«Отличное новое приключение. «Фейеноорд» — хороший клуб для таких молодых игроков, как я. В прошлом сезоне команда показала себя в Европе, дойдя до финала Лиги конференций. Я надеюсь внести свой вклад в дальнейшие успехи и с нетерпением жду дебюта», — цитирует пресс-служба клуба Шиманьски.

Поляк играет за «Динамо» с 2019 года. В составе команды он провел 85 матчей, забил 8 голов и сделал 17 голевых передач.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар
Спартак

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
Себастьян Шиманьски
Футбол
ФК Фейеноорд
0
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