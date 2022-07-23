Шиманьски прокомментировал переход из «Динамо» в «Фейеноорд»

Новичок «Фейеноорда» Себастиан Шиманьски прокомментировал переход в клуб из Роттердама. 23-летний поляк перешел из «Динамо» на правах аренды с правом выкупа.

«Отличное новое приключение. «Фейеноорд» — хороший клуб для таких молодых игроков, как я. В прошлом сезоне команда показала себя в Европе, дойдя до финала Лиги конференций. Я надеюсь внести свой вклад в дальнейшие успехи и с нетерпением жду дебюта», — цитирует пресс-служба клуба Шиманьски.

Поляк играет за «Динамо» с 2019 года. В составе команды он провел 85 матчей, забил 8 голов и сделал 17 голевых передач.