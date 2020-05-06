Роналд Куман пробудет в больнице минимум до 7 мая. Ранее его госпитализировали из-за проблем с сердцем

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман, ранее госпитализированный из-за проблем с сердцем, пробудет в больнице как минимум до 7 мая, сообщает L'Equipe.

3 мая стало известно, что 57-летнему специалисту провели катетеризацию сердца в одной из клиник Амстердама. Ему установили специальную трубку, раскрывающую кровеносный сосуд, поскольку его коронарная артерия оказалась заблокирована. Сообщается, что сейчас жизнь Кумана в безопасности, но ему предстоит пройти повторное обследование.

Куман возглавляет сборную Голландии с 2018 года. Под его руководством «оранжевые» пробились на Евро-2020, где сыграют в группе C с Украиной, Австрией и одним из победителей Лиги наций (путь A или D). Турнир был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.